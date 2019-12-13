Церемонія вручення премії "Золотий глобус" завжди привертає до себе максимум уваги. Про майбутню подію, яка пройде 5 січня в готелі "Беверлі-Хілтон", вже не замовкають ЗМІ. У списку номінантів 55-річний Бред Пітт і 50-річна Дженніфер Еністон. Цей рідкісний збіг із захопленням обговорюють в соцмережах.







Фанати колишньої пари досі згадують, як зірки красиво виглядали поруч один з одним, коли були разом. З дня розлучення акторів пройшло 14 років, і весь цей час їх прихильники не втрачали надію на возз'єднання Дженніфер і Бреда. І зараз, коли вони обидва офіційно вільні і підтримують дружні стосунки, це питання не перестає бути предметом обговорень.



Навіть якщо Пітт і Еністон перетнуться на килимовій доріжці, то в рамках "Золотого глобуса - 2020" пройде чимало вечірок, на будь-якій з них експодружжя може зустрітися. Крім того, на церемонії, швидше за все, з'явиться ще одна колишня кохана Бреда, 47-річна Гвінет Пелтроу.

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