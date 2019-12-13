|Про появу Бреда Пітта і Дженніфер Еністон на "Золотому глобусі-2020"
|13.12.2019 00:10
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Фанати колишньої пари досі згадують, як зірки красиво виглядали поруч один з одним, коли були разом. З дня розлучення акторів пройшло 14 років, і весь цей час їх прихильники не втрачали надію на возз'єднання Дженніфер і Бреда. І зараз, коли вони обидва офіційно вільні і підтримують дружні стосунки, це питання не перестає бути предметом обговорень.
Навіть якщо Пітт і Еністон перетнуться на килимовій доріжці, то в рамках "Золотого глобуса - 2020" пройде чимало вечірок, на будь-якій з них експодружжя може зустрітися. Крім того, на церемонії, швидше за все, з'явиться ще одна колишня кохана Бреда, 47-річна Гвінет Пелтроу.
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