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Бейонсе у новому ELLE дала відповідь на питання, яке ненавидить
13.12.2019 01:06
Бейонсе стала героїнею нового випуску британського Elle.

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Як ви доглядаєте за собою?

Бейонсе: Більшість жінок, як правило, ігнорують симптоми і просто "усувають їх" і зосереджуються на тому, щоб піклуватися про всіх інших, а не за собою. Я вже не з тих людей. Після важкої вагітності мені знадобився рік, щоб зосередитися на здоров’ї. Я досліджувала інформацію про гомеопатичні ліки... Моя дієта важлива, і я часто роблю голковколювання, займаюся медитацією, візуалізацією та дихальними вправами.

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Яке питання ви найбільше не любите?

Бейонсе: "А ти вагітна?"

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