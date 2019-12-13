|Бейонсе у новому ELLE дала відповідь на питання, яке ненавидить
|13.12.2019 01:06
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Як ви доглядаєте за собою?
Бейонсе: Більшість жінок, як правило, ігнорують симптоми і просто "усувають їх" і зосереджуються на тому, щоб піклуватися про всіх інших, а не за собою. Я вже не з тих людей. Після важкої вагітності мені знадобився рік, щоб зосередитися на здоров’ї. Я досліджувала інформацію про гомеопатичні ліки... Моя дієта важлива, і я часто роблю голковколювання, займаюся медитацією, візуалізацією та дихальними вправами.
Яке питання ви найбільше не любите?
Бейонсе: "А ти вагітна?"
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