Бейонсе стала героїнею нового випуску британського Elle.











Як ви доглядаєте за собою?



Бейонсе: Більшість жінок, як правило, ігнорують симптоми і просто "усувають їх" і зосереджуються на тому, щоб піклуватися про всіх інших, а не за собою. Я вже не з тих людей. Після важкої вагітності мені знадобився рік, щоб зосередитися на здоров’ї. Я досліджувала інформацію про гомеопатичні ліки... Моя дієта важлива, і я часто роблю голковколювання, займаюся медитацією, візуалізацією та дихальними вправами.







Яке питання ви найбільше не любите?



Бейонсе: "А ти вагітна?"



