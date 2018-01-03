Внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил, что после изменения скоростного режима в городе киевские водители стали меньше нарушать правила. Борислав Береза: Мы движемся к европейским стандартам, значит будем просто эволюционировать и меняться Фото: Олег Федонюк / Facebook "После того, как скоростной режим в городе снизили до 50 км/ч, а штрафы подняли до 3400 гривен, то можно сказать, что второе очень помогло исполнять первое. Неадекваты есть, но теперь они попадаются реже. За два дня я таких почти не видел. Может кто-то еще не знает об изменениях и по привычке лихачит. В любом случае можно признать, что большинство водителей в Киеве стали законопослушными. Вот что 3400 животворящие делают", – рассказал он.Нардеп добавил, что в Украине также нужно ужесточить наказание за вождение в пьяном виде."Теперь еще бы узаконить ломание рук за вождение в пьяном виде... Но ЕС это не поддержит и осудит. А зря. В наших условиях это было бы действенным методом. Но мы же движемся к европейским стандартам, значит будем просто эволюционировать и меняться. Это, конечно, не быстрый путь, но тоже действенный", – подытожил Береза. https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/2231689226857171 Министерство внутренних дел предлагает увеличить в 6,6 раза штраф за превышение максимальной скорости более чем на 50 км/ч: с 510 до 3400 грн. Штраф за оставление места ДТП может вырасти с 255 до 3400 грн. Также МВД предложило существенно увеличить штрафы за управление транспортным средством лицом, которое не имеет или лишено права управлять автомобилем. Сейчас таких водителей штрафуют на 510 грн. Если изменения поддержит Верховная Рада, штрафы увеличатся до 10 200 и 20 400 грн соответственно за первое нарушение, и до 40 800 грн за повторное (то есть в 80 раз). Новая система штрафов еще не вступила в силу.В Украине 1 января вступила в силу норма об ограничении скорости передвижения в населенных пунктах до 50 км/час. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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