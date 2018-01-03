Снимки произвели на пользователей сети сильное чувство.

Киевский район оккупированного Донецка наиболее ощутил на себе приход «русского мира». Местность сейчас больше напоминает декорации к фильму-катастрофе, чем район крупного областного центра, информирует еizvestia.com.

Твиттер-аккаунт Donetsk2018 обнародовал свежие фотографии района около Путиловского путепровода, известного между дончан как Путиловка.

Путиловский мост уже три года как разрушен. В январе 2015-го боевики взорвали его, опасаясь наступления ВСУ. Из-за близости к линии фронта и, как следствие, постоянных обстрелов, район обезлюдел. Стены зданий посечены осколками, разбиты балконы, в окнах вместо стекол – листы ДСП, со столбов свисают куски оборванных проводов.

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На фото запечатлен Киевский проспект, автосалон «Toyota» в удручающем состоянии. Также пользователи узнали здание, в котором было кафе «Зустріч». Автор отмечает, что в прилегающем частом секторе много разрушений, но там по-прежнему живут люди.



Снимки произвели на пользователей сети сильное чувство. В комментариях обитатели Твиттера рассказали, каким запомнили это место еще до войны. Некоторые сравнили нынешнюю Путиловку со зловещим киношным городком Сайлент Хилл и пожелали всем причастным к разрушению украинских городов поскорее оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

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