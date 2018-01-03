В торговом центре в Днепре мужчина пытался вскрыть банкомат и
угрожал окружающим, после чего охрана вызвала патрульную полицию.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке На
подозреваемого полицейские надели наручники Фото: Патрульна поліція
України / Facebook "О гражданине, который пытается повредить
банкомат в одном из торговых центров, полицейским сообщила охрана
заведения. Произошло это около полуночи, 1 января", – рассказали в
полиции.По словам патрульных, они обнаружили неизвестного, который
угрожал окружающим и пытался ножом вскрыть банкомат.Мужчину
задержали, надев на него наручники. Подозреваемый имел явные
признаки алкогольного опьянения и пояснил, что банкомат якобы не
выдал ему денег, следовательно он пытался его вскрыть.На место
происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного
доставили в отделение полиции.
https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/1986166118318579
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