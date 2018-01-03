В торговом центре в Днепре мужчина пытался вскрыть банкомат и угрожал окружающим, после чего охрана вызвала патрульную полицию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На подозреваемого полицейские надели наручники Фото: Патрульна поліція України / Facebook "О гражданине, который пытается повредить банкомат в одном из торговых центров, полицейским сообщила охрана заведения. Произошло это около полуночи, 1 января", – рассказали в полиции.По словам патрульных, они обнаружили неизвестного, который угрожал окружающим и пытался ножом вскрыть банкомат.Мужчину задержали, надев на него наручники. Подозреваемый имел явные признаки алкогольного опьянения и пояснил, что банкомат якобы не выдал ему денег, следовательно он пытался его вскрыть.На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного доставили в отделение полиции. https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/1986166118318579 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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