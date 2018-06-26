В контексте внешней политики Украины одно важное направление играет особую роль – энергетическая безопасность Украины. Причем, тут Украина имеет ряд обязательств перед ЕС, США и МВФ. Почему? Да потому что всё очень просто исходя из следующего.

1. ЕС требует от нас формирования рыночного механизма ценообразования на энергорынке. Собственно, этого – рыночного механизма в тарифообразовании – требует и Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС. Статья 269 говорит, что «Цены на поставки газа и электроэнергии для промышленных потребителей определяются исключительно спросом и предложением».

2. С геополитической точки зрения США заинтересованы в энергетической независимости Украины от РФ. Летом 2017 года был прият Закон «О борьбе с врагами Соединенных Штатов путем введения санкций». Этот закон предусматривает не только санкционные меры против РФ, но и План содействия повышению энергетической безопасности Украины. В нем определены ключевые шаги, которые, по мнению американских партнеров, сделают невозможным энергетический шантаж Украины со стороны государства-агрессора. В частности, речь идет об оказании помощи по реформированию энергетического сектора Украины, уменьшения зависимости от российских энергетических ресурсов и противодействию реализации проекта «Северный поток-2». Фактически на это направлены принятые Украиной законы «О рынке электроэнергии», «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭУ», а также временные (до запуска полноценных рынков, когда цена будет определяться спросом и предложением) квазирыночные модели ценообразования «Дюссельдорф+» для газа и «Роттердам+» для электроэнергии.

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3. Недавнее принятие в Украине законопроектов, связанных со становлением института антикоррупционных судов, без сомнения, является важным моментом, который позитивно воспримут в МВФ. Однако не только этого требует от нас в фонде. Одним из принципиальных условий сотрудничества с Украиной для МВФ является единая рыночная цена на энергоресурсы для вех категорий потребителей. Например, для газа эта норма закреплена в соответствующем Меморандуме. Цены газа для украинских потребителей привязаны к котировкам немецкого хаба NCG (близ Дюссельдорфа) + доставка в Украину. Поэтому она называется формула «Дюссельдорф+». При этом такая цена должна распространяться на весь газ, даже тот который добывается в Украине (а 2/3 потребляемого газа – отечественной добычи).

Судя по всему, повышение цен на газ является неизбежным. Ещё в декабре 2017 г. Люнгман Йоста, постоянный представитель МВФ в Украине, заявил, что «С точки зрения МВФ, наших программ, мы считаем, что повышение внутренних цен на газ для импорта важно. Мы приветствуем согласие членов комитета по нашей программе, а именно — выравнивание внутренних цен на газ и корректировка тарифов на коммунальные услуги для населения». По его словам, либерализация энергетических рынков, например, в Прибалтике, также была существенно политизирована, но государство не отказалось от выбранного курса по реформированию рынка.

Таким образом, те обязательства, которые взяло на себя руководство Украины в части формирования рыночного механизма работы энергорынка Украины, является важным направлением внешней политики Украины

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