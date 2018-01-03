В Карпатах сошла лавина Объем лавины - 12500 кубических метров В Карпатах спасатели обнаружили восхождение мокрой лавины, а синоптики предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей до сих пор ожидается значительное снiголавинна опасность. Фото: из открытых источников "При обследовании лавинных очагов станции Плай (Закарпатская область) обнаружено восхождение мокрой лавины с северо восточной экспозиции горы Темнатик", - сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что высота отрыва 1050 метров над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата восхождение 31 декабря 2017 года. Убытков нет. По данным Укргидрометцентра, 3 января, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3-го уровня. Напомним, что синоптики предупреждают , что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают о лавинной опасности на Закарпатье и Ивано-Франковской Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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