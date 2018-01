Сайт The DeathList обнародовал список имен знаменитостей, которые, по его мнению, скончаются в 2018 году. В перечне оказались физик Стивен Хоккинг (76 лет) и супруг Елизаветы II принц Филипп (97 лет). В список попал актер Кирк Дуглас (102 года), американский политик Джон Маккейн (82 года), модельер Пьер Карден (96 лет), создатель комиксов Стэн Ли (96 лет), 39 президент США Джимми Картер (94 года), правитель Роберт Мугабе (94 года), 43 президент США Джордж Буш. Также в перечне замечены певец Шарль Азнавур (94 года), американский политик Генри Кессинджер (95 лет), прежний папа римский Бенедикт XVI (91 год), прежний президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), актер Шон Коннери (88 лет), и гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд (71 год). В 2017 году The DeathList предсказал смерть основателя Playboy Хью Хефнера, в также певца Фатса Домино и других. За год до этого он сообщил о смерти Дэвида Боуи, Мухаммада Али, Виктории Вуд, Кэрри Фишер и Алана Рикмана. Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, автор романов детективного жанра Сью Графтон умерла из-за заболевания раком на 79 году жизни ночью в четверг, 28 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина лет года год году президент Теги: общество