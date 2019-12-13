Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в случае «плана Б» – так называемой стены вокруг оккупированной территории – Украина никогда не признает эту местность.

Об этом Глава государства заявил во время ток-шоу «Право на власть», передает

«Если стена (на линии разграничения с ОРДЛО – ред.) – это другое государство, мы никогда не признаем. Какие соцвыплаты? Это даже не государство, а другая местность, где будут только боевики», пояснил Зеленский.

Напомним, помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне на конференции по ожиданиям от «нормандского саммита» заявил, что у Президента есть план «Б» на случай, если Россия не готова выполнять Минские договоренности и не имеет четкого временного срока их выполнения.

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