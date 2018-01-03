Болезненная русофобия продолжит подогревать европейские иллюзии «незалежной»

Светлана Гомзикова

На фото: во время акции на Крещатике" в Киеве (Фото: ZUMA Press/TASS) На фото: во время акции на Крещатике" в Киеве (Фото: ZUMA Press/TASS)

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«Свободная пресса» по традиции в январе публикует серию прогнозов, в которых ведущие политологи, экономисты и военные эксперты рассказывают, чего нам следует ждать в новом году от власти, экономики и внешнего мира. Сегодня речь пойдет о нашей соседке — Украине, которая хотя и называет нашу страну «врагом и агрессором», для россиян все равно не чужая. Просто сейчас она попала в плохую компанию, и станет ли на путь исправления — вопрос далеко не праздный. И для нас, и для самой Украины…

К сожалению, пока в настоящее и будущее российско-украинских отношений не приходится смотреть с оптимизмом. Люди, захватившие в Киеве власть в феврале 2014 года, довольно умело — тут им надо отдать должное — занялись переформатированием сознания населения страны и добились в этом значительных успехов. Так что выбраться из этой искривлённой реальности способны не все, тем более что она постоянно «подогревается» государственной русофобией и медийной антироссийской истерией.

Такое ощущение, что у украинцев в одночасье просто стерли память неким загадочным прибором, заставив забыть все хорошее, что объединяет наши народы. И вложили им в головы особый программный код на ненависть к России, которая вдруг стала виновата во всем. В том, что крымчане и севастопольцы отказались от насильственной бандеризации и вернулись в родную гавань. В том, что Донбасс защищает свою землю от украинских нацистов, посланных туда майданной властью покарать и покорить «этих русских ватников». А Москва отправляет «мятежникам» гуманитарные конвои с продовольствием, стройматериалами, лекарствами и детскими подарками…

Особенно в этом плане усердствует украинский руководитель , из многочисленных заявлений которого следует, что экономику «незалежной» мы «подорвали», «войну развязали», украинский газ «воруем», да еще хотим «взорвать ее» изнутри.

Оказывается, даже в том, что подъезды у украинцев грязные и вообще в стране полный бардак и разруха виновата Россия. И эта мысль, кстати, в голову не «измученному нарзаном» маргиналу, а респектабельному депутату Рады Евгению Рыбинскому, после того, как он, так сказать, «осмыслил» итоги «400-летней москализации».

В интерпретации парламентария, на Украине всегда «было чистенько, как в храме», но пришла «страна-агрессор»… и начала свою «ежедневную целенаправленную диверсионную работу»…

Впрочем, перечислять все глупости и нелепости, которые звучат в наш адрес от представителей постмайданной украинской элиты, не имеет никакого смысла.

Вопрос, что с этим делать? Как объяснить, товарищам, что на зеркало неча пенять, коли рожа крива?

В 2018-м Украина, как известно, отметит пятую годовщины Евромайдана. Так что повод сравнить — как было «до» и «после» — ее гражданам еще представится. Пока же украинские эксперты обнадежить население ничем не могут.

И если 2017 года от большинства жителей Украины, согласно соцопросам, получил оценку — «плохой» и «тяжелый». То в перспективе благосостояние средней украинской семьи, как депутат и эксперт социальным вопросам Андрей Павловский, только ухудшится.

По его мнению, правительство Гройсмана «не видит приоритетов развития экономики», и «национальный ВВП растет только за счет экспорта сырья и инфляционных факторов, а не за счет роста реального сектора». Такую политику государства он назвал «непутевой и неэффективной».

Господин Павловский — надо учесть — представляет партию «Батькивщина» , которая на сегодняшний день является главным оппонентом Петра Порошенко в официальном украинском политикуме. А в будущем году начинается стартовый отсчет следующей президентской кампании на Украине.

И чего от всего этого ждать, тоже хотелось бы понять … В смысле, изменится ли лицо Украины, которую сейчас ассоциирует, в основном, с физиономиями Порошенко, Турчинова, Парубия, , Семенченко, Фарион, Парасюка и им подобных, на более здоровое?

— Предвыборная кампания уже стартовала, — считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, известный знаток по Украине Богдан Безпалько. — И достаточно давно. Например, тот факт, что Порошенко сейчас удерживает 15 граждан России, изначально распространив лживую информацию о том, что они якобы сами оказались от обмена или же уже освобождены, говорит о том, что он уже пытается выстраивать информационную кампанию. Как, однако, и сам факт того, что он, наконец-то, пошел на обмен пленными.

Ведь обмен пленными предусмотрен Минскими соглашениями, заключенными еще в 2015 году. И последние два года он тормозился именно украинской стороной. Много раз договаривались, но потом все срывалось, и обмен так и не производился. А вот в конце декабря все-таки он произошел.

Я рассматриваю это как одну из акций поддержку имиджа Порошенко. Потому что он теперь может выступать как «миротворец», который заботится о гражданах, вырвал их из плена. Да еще требует от России освободить «политзаключенных» (а на самом деле террористов, которые были осуждены у нас по тяжелым статьям). То есть те 15 человек, которых он в нарушение договоренностей так и не обменял, теперь у него в заложниках.

И в целом, тенденции вряд ли изменятся, я думаю. Потому что за исключением последнего обмена пленными никаких пункты Минских соглашений не соблюдаются. Анонсированное «новогоднее перемирие» не продлилось и нескольких часов.

Более того, поступают сообщения, что на Донбасс движутся танковые колонны. Может, это и не приведет к немедленному наступлению. Но вряд ли они направляются туда для того, чтобы организовать соревнования по танковому биатлону.

— Следующие выборы, вообще, могут что-либо изменить в украинском векторе?

— Никаких политиков, которые могли бы развернуть Украину и при этом обладали бы довольно большими ресурсами, на украинском политическом поле я не вижу.

Конечно, сейчас в связи с обменом пленными всплыло имя . Но это человек, у которого все-таки по сравнению с Порошенко и другими украинскими политиками ресурсов значительно меньше. Возможно, в будущем — очень далеком — он сможет как-то повлиять на российско-украинские отношения. Но пока что у него таких потенций, я боюсь, нет. И его, скорей только, просто не допустят к выборам на Украине.

— Из этого следует, что Украина останется АнтиРоссией?

— Думаю — да. Никаких предпосылок какого-то изменения я не вижу. Вот с конца декабря ввели биометрический контроль для граждан России.

Порошенко каких-либо мыслей о сближении с РФ не высказывает. И ему не позволят это сделать. То есть, пока он будет находиться у власти — это, как минимум, еще год — никаких, соответственно, изменений ожидать не приходится.

— Но если Запад поможет сохранить экономику Украины на плаву, чего ему опасаться?

— Даже в странах, где десятилетиями идет (или шла) гражданская война, таких, например, как Афганистан или Анголе, где миллионами убивали друг друга, там все равно оставалась какая-то экономика, какое-то население. И они продолжают существовать.

Украине просто уже некуда падать. То есть, теоретически, конечно, есть еще пороги, которые можно преодолевать, в качестве рекордов. Но при отсутствии каких-то мощных, скажем, потрясений просто будет продолжаться деградация и стагнация. Трудоспособное население будет выезжать. Стараться воспользоваться безвизом.

Там уже порядка ста тысяч украинцев вообще растворились бесследно. Они выехали в Европу — и исчезли. В принципе, люди там сейчас стараются выехать и строить свою жизнь в Европе. Пусть на непрестижной работе, но просто, чтобы обеспечить себе какое-то существование.

А экономика, она будет существовать. У Украины даже есть свои собственные месторождения газа, которые позволяют отапливать дома населения. На самом деле, когда людям там говорят, что это Россия повышает цены на газ, следовательно у вас такие высокие цены на отопления, это ложь.

Потому что газ, который поставляла Российская Федерация, шел в основном на промышленные нужды. А газ, который поставлялся для отопления, он — украинский. Его было в разные периоды истории от 20 до 25 млрд. кубометров.

Сейчас промышленность на Украине стагнирует, закрываются заводы, следовательно и потребление газа там сильно падает.

И в будущем году, я думаю, Украина по-прежнему продолжит испытывать те же самые кризисные явления деградации, которые мы наблюдаем сейчас.

Но если ей под предлогом несоблюдения соглашения с ЕС закроют безвизовый въезд (а на самом деле, по причине роста нелегальных мигрантов), то — да, украинским гражданам станет жить еще хуже. Тогда им придется ездить только к нам — в Россию. Что, однако, неплохо, потому что они здесь легко ассимилируются, близки нам по культуре и языку, и поэтому часто становятся добропорядочными, хорошими гражданами РФ.

— Если верить социологии, каждый четвертый представитель украинской молодежи хотел бы уехать в Германию, Польшу или США…

— Есть шесть стран, в которые мечтают уехать граждане Украины — между молодежи желающих выехать 63%. Россия, кстати, входит в эту «шестерку». Но первенство пока держит Польша.

И все равно по количеству пересечения границ, Россия лидирует. К нам в год въезжают от 5 до 7 млн. граждан Украины. Кто-то из них въезжает два или три раза. Но в любом случае, это значительно больше, чем в ту же Польшу. Тем более, в Германию, США, Канаду или другие страны Запада, куда люди рвутся выехать на постоянное место жительства.

Но это очень сложно, часто трудно или вообще невозможно. Особенно на фоне того, что там уже довольно много мигрантов со всего света. И добавлять к числу иждивенцев еще граждан Украины правительства этих стран явно не хотят.

Поэтому я так думаю, что в этом плане политика тоже будет ужесточаться.

Сам по себе безвиз, он, по большому счету, не значит ровным счетом ничего.

— Как это ничего? Порошенко назвал безвиз «национальным достижением» 2017 года.

— Да, но с формальной точки зрения, это просто возможность без визы путешествовать туристом три месяца. Неформально, это была подачка Украине с таким «сквозь пальцы» взглядом на то, что не будут работать нелегально граждане Украины, пользующиеся этим безвизом.

Но в целом, никто никогда Киев в Европе не ждал. Соглашение об ассоциации предусматривало некий колониальный статус Украины. Просто этот статус был выгоден ряду представителей украинской власти, которые например, занимались экспортом сырья. Им было выгодно экспортировать сырье в ЕС на новых условиях, которые предусматривались этим соглашением.

И естественно, все рассчитывали на то, что отношения с РФ портиться не будут. Что по-прежнему Россия будет основным рынком сбыта украинских товаров, будет одним из основных рынков труда для украинских граждан… и т. д.

Но Россия отреагировала, встала на защиту своих интересов. И эта «сказка» очень быстро рассыпалась.

— А окончательная европеизация не случилась…

— Надо четко осознавать, что изначально никто не планировал включать Украину в страны так называемого «золотого миллиарда» или «серебряного миллиарда», или даже «бронзового».

Ее всегда рассматривали исключительно как определенный инструмент. И в данной ситуации вся информационная политика была направлена на то, чтобы сформировать у населения некий культ карго.

Культ индейцев Меланезии, которые создавали из подручных средств копии самолетов или вертолетов, рассчитывая, что это приведет к тому, что придет белый человек и даст им очень много хороших и ценных вещей.

Вот на Украине этот культ был в чистом виде. И он сейчас начинает рассыпаться постепенно.

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