|Американка родила близнецов с разницей в год: появились фото детишек
|03.01.2018 16:50
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В родились близнецы с разницей в один год.
Как сообщает такая ситуация приключилась из-за новогодней ночи. Малыши появились на свет с разницей только в 20 минут, однако получилось, что в разный год, месяц и день, передает со ссылкой на .
Издание рассказывает, что детей ожидали 27 января 2018 года. Но Хоакин и Айтана де Хесус Онииверос решили по-своему. Так, Хоакин родился в 23.58 31 декабря, а его младшая сестра-близнец родилась в 00.16 первого января 2018 года.
Мальчик родился весом в 2,5 кг, а девочка - 2,1 килограмм.
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