|Регіна Тодоренко розповіла як витрачає гроші Влада Топалова
|13.12.2019 07:51
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«Мої головні джерела доходу - це телек і реклама, а Instagram - це додатковий дохід», - розповіла Регіна.
Тодоренко зізналася, що її родина завжди жила не багато, тому спочатку в соціальній мережі вона рекламувала практично все. Але тепер зірка публікує рекламні пости тільки з тими продуктами, які перевірила на собі. Ще Регіна розповіла, що раніше заробляла 100 доларів за виступ, а зараз щомісяця витрачає в 100 разів більше, але раціонально!
«На якусь забаганку я навряд чи витрачу гроші. Наприклад, я не куплю сумку за 5 тисяч доларів», - зізналася зірка.
Ще телеведуча додала, що її чоловік Влад Топалов повністю утримує сім'ю.
«Чоловік повністю забезпечує мене і Майкла. У нас була з ним розмова два роки тому. Я сказала: «Твої гроші наші, мої гроші - мої. Хочеш-не хочеш, давай буде так». І він не чинив опору. Він так вихований. Мені так подобається».
Також Тодоренко прокоментувала конфлікт з телеканалом «П'ятниця» через спонсорські програми:
«Назва програма «П'ятниця з Регіною» належить мені і авторські права теж мої. З «П'ятницею» у мене договор, тому є деякі ексклюзиви і спонсорські проекти на телеканалі. Через це було важче запрошувати спонсорів в моє шоу. «П'ятниця» блокувала їх», - поділилася ведуча.
Ще Регіна зізналася, чому її шоу було невдалим на ТБ.
«Телеканал П'ятниця» повністю купив контент на мою програму, але він не пішов в телику. У нього були дуже маленькі рейтинги, тому що це було перше жіноче шоу... і це ще пішло нарізно з образом каналу», - зізналася Тодоренко.
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