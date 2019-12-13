У Мережі з'явився момент з виступом комедіантів Ромеш Ронганатана і Роба Бекетта на телевізійному шоу «Royal Variety Performance» перед 38-літніми Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Жарти гумористів про королівську сім'ю були негативно сприйняті публікою.







Темою стендапу стали діти герцогів Кебріджських - принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Ромеш пожартував про те, що Кейт і Вільям шкодують про появу спадкоємців на світ, тому що кожного ранку вони будять їх своїми раптовими появами в їх ліжку.



Але на цьому виступ не закінчився. Свого колегу підхопив Роб, чий виступ іншим глядачам здався ще більш дивним:



"Дякую, що прийшли. Ми зараз на побаченні, це вражає. Ви найняли няню до першої години ночі? Що ж, бути присутнім тут варте того, щоб заплатити додаткові 20 фунтів», - заявив Бекетт і зробив незграбний реверанс з поклоном парі.



Королівське подружжя на це відреагувало сміхом, але очевидці заявили, що це було не щиро, а лише з ввічливості.



«Бідні Кейт і Вільям, це був жахливий виступ. Дуже шкода, що їм довелося це бачити», - заявив один з глядачів.

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