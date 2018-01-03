"Укрэнерго" и "Молдэлектрика" согласовали планы синхронизации энергосистем с ENTSO-E

НЭК "Укрэнерго" и госпредприятие "Молдэлектрика" согласовали планы синхронизации энергосистем с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), сообщила пресс-служба НЭК со ссылкой на прошедшую в конце декабря встречу в Кишиневе.

В частности, стороны обсудили проект эксплуатационного соглашения о создании блока регулирования в составе Украины и Молдовы, которое является одной из ключевых задач плана мероприятий по синхронизации с ENTSO-E, а также дорожную карту разработки и приложений к ней. Выполнение мероприятий дорожной карты запланировано на 2018 год.

Читайте новость также на

"Указанное соглашение возобновит все организационные и технологические документы и регламенты, которые сегодня обеспечивают параллельную работу энергосистем Украины и Республики Молдова", - отмечают в НЭК.

Как сообщалось, в июне 2017 года глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ЕNTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

"Укрэнерго" на лето 2017 года оценивало технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к ENTSO-E в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами – в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%-го уровня запланировано через пять лет.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.