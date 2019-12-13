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Акула людоед умерла в попытке съесть дайвера
13.12.2019 08:45
В сети появилось видео акулы-людоеда, которая умерла в попытке съесть человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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