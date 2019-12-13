Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета. Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общественное обсуждение о присвоении скверу имени Павла Шеремета проходило с 19 марта 2019 года на официальном портале КГГА. Поддержали идею 81% граждан, 19% высказались против. В общей сложности к голосованию присоединились 113 человек.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Погиб вследствие покушения 20 июля 2016 года в центре Киева.

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