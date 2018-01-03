|Из-за аномально теплой зимы в Виннице расцвели апрельские сакуры (фото)
|03.01.2018 16:52
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Фото: vinnitsa.info
Природа не перестает удивлять. В Виннице зацвели сакуры.
Из-за аномальной погоды деревья расцвели в первые дни нового года на улице Порика.
На двух деревьях появилось по 3 розовые цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие — еще в бутонах.
На ветвях наполнились почки. Распускаются зеленые листочки.
Традиционно сакуры в Виннице цветут в апреле.
Природные аномалии зачастили на Винниччине. В октябре в Немировском районе цвела сирень. А неделю назад в винницких лесах выросли подснежники.
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