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В Индонезии нашли старейшие пещерные рисунки в мире
13.12.2019 09:04
Пещерные рисунки в Индонезии назвали старейшими в мире
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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