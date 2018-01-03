Окончательный ценник на Bajaj Qute в Украине еще не объявлен, но понятно, что это будет самая низкая цена на рынке.

В Украину для сертификации уже прибыли самые дешевые в мире автомобили индийской марки Bajaj. Формально, Bajaj Qute — это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя кое-где. Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с небывалой ценой. Ожидается, что за него попросят меньше $4000, информирует svodka.net.

Длина Qute — 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1650 мм.. Четырехместная «колесница» оснащена одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса – 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая «секвенталка».

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Есть у Bajaj Qute и багажник на 44 л, плюс сзади за сидением также есть небольшой отсек. Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов – стальной монокок. Кондиционера нет, только вентилятор.

Конечно, такой автомобильчик — далеко не предел мечтаний потребителей, особенно при наличии альтернативы в виде подержанных иномарок, или тех же авто на «еврономерах». Этот риск признают и в компании-импортере, но полагают, что спрос на самый доступный автомобиль на рынке все же будет. Его покупателями видят «коммерсантов», которые специализируются на доставках мелких товаров или в качестве транспорта для курьерских служб.

Окончательный ценник на Bajaj Qute в Украине еще не объявлен, но понятно, что это будет самая низкая цена на рынке.

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