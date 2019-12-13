По словам Зеленского, Украина является «другой страной», в которой самое главное для власти — человеческая жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии жителей Донбасса установление Киевом контроля над границей с Россией чревато массовым уничтожением граждан. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Он это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни [не будет], я именно так и сказал господину Путину», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина является «другой страной», в которой самое главное для власти — человеческая жизнь. Зеленский также отметил, что не знает, кого Путин представляет на его месте.

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