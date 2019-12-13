Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Будет проведена профессиональная оценка имущества - здания, оборудования, упущенной выгоды и т.п. И только тогда будет установлена ​​выкупная цена объекта, которую хозяин имущества может принять или обжаловать», - сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Речь идет о нежилом здании на проспекте Победы, 49/2. После выкупа его должны снести - это необходимо для обустройства провоповоротного съезда (с проспекта Победы на улицу Вадима Гетьмана) и левоповоротного съезда (с улицы Александра Довженко на проспект Победы) в рамках реконструкции Шулявского путепровода.

Строители уже почти завершили обустройство насыпи к путепроводу со стороны улицы Вадима Гетьмана, заканчивают работы и по строительству подпорных стен и сетей ливневой канализации. Со стороны улицы Александра Довженко также продолжаются работы по обустройству подпорных стен и насыпи. Идет подготовка к асфальтированию полотна нового моста.

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