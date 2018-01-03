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Telegram-канал Mash сообщил, что погибший от укусов пантеры мужчина в Подмосковье был украинцем
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03.01.2018 16:53
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По словам владельца частного зоопарка в Подмосковье Сергея
Княгиничева, скончавшийся от укусов пантеры мужчина был гражданином
Украины. Бизнесмен заявил, что погибший был его гостем и не должен
был заходить в вольер. Вместе с тем Княгичев не смог объяснить,
почему погибший был одет в рабочую спецодежду. хозяин частного
зоопарка рассказал, что пантеру удалось поймать. Хищника зовут
Милан Фото: pixabay.com Отмечается, что случай произошел в
зоопарке, который принадлежит бизнесмену Сергею Княгиничеву. По его
словам, погибший был у него в гостях, приехал в РФ по гостевой визе
из Украины, и не должен был заходить в вольер. Бизнесмен
рассказал, что за животными смотрит лично он сам и члены его
семьи.Вместе с тем бизнесмен не смог объяснить, почему погибший был
одет в рабочую спецодежду.Владелец частного зоопарка также
рассказал, что после инцидента пантера сбежала, но ее удалось
поймать. Хищника зовут Милан, при этом хозяин не собирается
усыплять пантеру из-за трагедии. По его словам, погибший "сам
виноват" в своей смерти.Сотрудники правоохранительных органов в
настоящее время проводят анализы на содержание алкоголя в крови
погибшего.
Скриншот: t.me/breakingmash
Также отмечается, что у бизнесмена есть все документы на
животных.Следователи Московской области России предварительно
установили, что 2 января мужчина в частном зоопарке хотел покормить
животных, но когда зашел в вольер, на него набросилась пантера.
Мужчина скончался от укусов животного.
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