По словам владельца частного зоопарка в Подмосковье Сергея Княгиничева, скончавшийся от укусов пантеры мужчина был гражданином Украины. Бизнесмен заявил, что погибший был его гостем и не должен был заходить в вольер. Вместе с тем Княгичев не смог объяснить, почему погибший был одет в рабочую спецодежду. хозяин частного зоопарка рассказал, что пантеру удалось поймать. Хищника зовут Милан Фото: pixabay.com Отмечается, что случай произошел в зоопарке, который принадлежит бизнесмену Сергею Княгиничеву. По его словам, погибший был у него в гостях, приехал в РФ по гостевой визе из Украины, и не должен был заходить в вольер. Бизнесмен рассказал, что за животными смотрит лично он сам и члены его семьи.Вместе с тем бизнесмен не смог объяснить, почему погибший был одет в рабочую спецодежду.Владелец частного зоопарка также рассказал, что после инцидента пантера сбежала, но ее удалось поймать. Хищника зовут Милан, при этом хозяин не собирается усыплять пантеру из-за трагедии. По его словам, погибший "сам виноват" в своей смерти.Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят анализы на содержание алкоголя в крови погибшего. Скриншот: t.me/breakingmash Также отмечается, что у бизнесмена есть все документы на животных.Следователи Московской области России предварительно установили, что 2 января мужчина в частном зоопарке хотел покормить животных, но когда зашел в вольер, на него набросилась пантера. Мужчина скончался от укусов животного. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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