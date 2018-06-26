Известная голливудская актриса Кейт Хадсон посвятила откровенный снимок прошедшему в США гей-параду и опубликовала его на своей Instagram-странице, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что на снимке актриса запечатлена в брюках радужной расцветки и сандалиях на высокой шпильке. А обнаженную грудь она кокетливо прикрывает рукой.

Кроме этого, в комментарии к фотографии она дабавила тег "#HappyPride" и сопроводив это изображением радуги, символа ЛГБТ.

Как сообщал svodka.net, єпатажная американская модель Эмили Ратаковски обнародовала откровенный снимок . Девушка на фото запечатлена в откровенном бикини - она идет по берегу, отведя взгляд в сторону.

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