Погода, Новости, загрузка...
МИД Германии: конфликт на Донбассе не заморожен, а пожароопасен
03.01.2018 16:53
МИД Германии: конфликт на Донбассе не заморожен, а пожароопасен
Габриэль отметил, что ФРГ в дальнейшем будет делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным.
МИД Германии: конфликт на Донбассе не заморожен, а пожароопасен Зигмар Габриель. Фото: newsru.co.il

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев крупнейшего с момента подписания Минских соглашений насилия на востоке Украины. На Донбассе все еще очень много выстрелов. В регионе еще очень много тяжелого оружия", - заявил Габриэль перед отлетом в Киев, сообщает сайт МИД Германии.

Он отметил, что недавний обмен сотен пленных и договоренности о рождественском перемирии стали обнадеживающими сигналами.

"Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни заморожен, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасен. Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион", - отметил Габриэль.

В сообщении отмечается, что Габриэль проведет в Украине политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности, борьба с коррупцией.

Как сообщал iPress.ua, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января совершит рабочий визит в Украину.

  • Глава МИД Германии едет на Донбасс
  • Сутки в АТО: 6 обстрелов, 2 раненых

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить