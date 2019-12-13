Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас государство уже делает все возможное для поддержки украинцев из временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сказал в эфире передачи " Право на власть " на телеканале "1+1".

"Даже сейчас мы должны создавать условия, для тех, кто не может находиться (на Донбассе- ред.). Это могут быть временные условия, социальные…возможность найти нормальную работу, с нормальной зарплатой. У нас сейчас средняя зарплата за ноябрь, - и это ощущают люди на оккупированной территории, - это 10 тыс. 600 грн, или 450 долларов. У нас уже разработана программа строительства (жилья - ред.). У нас будет встреча со всеми мэрами и губернаторами, на которой будет поставлена им задача, чтобы строилась новая надвижимость для людей которые не смогли найти себе…(жилья – ред.)", - отметил президент.

По его словам, программа будет создана не только для людей, которые приехали из оккупированной части Донбасса, но и для ветеранов, и АТОшников. Проблема в том, что в Украине существуют большие очереди на получение жилья.

В течение месяца эта жилищная программа будет представлена мэрам и губернаторам, добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если на Донбассе все-таки придется построить стену, жители оккупированных территорий не будут получать социальные выплаты от украинского государства.

"Если будет стена, о каких соцвыплатах… (может быть речь – ред.). Если стена – это другое государство, которое мы никогда не признаем", - отметил Зеленский.

Вместе с тем, он добавил, что при таком варианте событий украинскому государству нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, чтобы они приехали в Украину.

Зеленский подчеркнул, что если ОРДЛО будут отделены от Украины стеной, это будет даже не государство, а другая местность, где останутся только боевики.

Зеленский заявил, что реализация плана "Б" со строительством стены с ОРДЛО – это самый крайний, последний вариант решения конфликта на Донбассе.

"На заседаниях СНБО мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса и возращения наших территорий. Один из этих планов – это план "Б". Для меня это план не "Б", для меня это план - "последняя буква". Это последний план. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применили этот план. Эта стена уже существует. Нам нужно решать, как вернуть наших людей – их ментальность, ум, их понимание, что они - украинцы. У нас сейчас живая стена – гибнут люди", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что для него строительство стены – это не вариант решения проблемы конфликта на Донбассе. Он подчеркнул, что нужно двигаться вперед в прекращении войны на востоке Украины, которая длится уже более пяти лет.

"Пять лет ждать, стрелять, терять наших украинцев мы точно не намерены", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в частности, предусматривающий получение пенсий жителями оккупированных территорий без регистрации переселенцами.

Как известно, внутренне перемещенные лица не могут голосовать ни на выборах народных депутатов Украины по мажоритарной системе, ни на местных выборах. А для голосования на выборах президента или Верховную Раду по партийным спискам им надо обращаться в избирательные комиссии для временного изменения голосования.

Для получения пенсий жителям ОРДЛО необходимо приезжать на подконтрольную правительству территорию. Более того, если они хотят продолжать получать пенсии, то они не могут находиться на территории ОРДЛО более 60 дней подряд. Правозащитники часто критиковали такую ​​политику как дискриминационную.

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