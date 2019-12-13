|Зеленский обяжет губернаторов обеспечивать переселенцев жильём и работой
|13.12.2019 09:29
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас государство уже делает все возможное для поддержки украинцев из временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сказал в эфире передачи "
По его словам, программа будет создана не только для людей, которые приехали из оккупированной части Донбасса, но и для ветеранов, и АТОшников. Проблема в том, что в Украине существуют большие очереди на получение жилья.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если на Донбассе все-таки придется построить стену, жители оккупированных территорий не будут получать социальные выплаты от украинского государства.
Вместе с тем, он добавил, что при таком варианте событий украинскому государству нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, чтобы они приехали в Украину.
Зеленский подчеркнул, что если ОРДЛО будут отделены от Украины стеной, это будет даже не государство, а другая местность, где останутся только боевики.
Зеленский заявил, что реализация плана "Б" со строительством стены с ОРДЛО – это самый крайний, последний вариант решения конфликта на Донбассе.
Президент добавил, что для него строительство стены – это не вариант решения проблемы конфликта на Донбассе. Он подчеркнул, что нужно двигаться вперед в прекращении войны на востоке Украины, которая длится уже более пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в частности, предусматривающий получение пенсий жителями оккупированных территорий без регистрации переселенцами.
Как известно, внутренне перемещенные лица не могут голосовать ни на выборах народных депутатов Украины по мажоритарной системе, ни на местных выборах. А для голосования на выборах президента или Верховную Раду по партийным спискам им надо обращаться в избирательные комиссии для временного изменения голосования.
Для получения пенсий жителям ОРДЛО необходимо приезжать на подконтрольную правительству территорию. Более того, если они хотят продолжать получать пенсии, то они не могут находиться на территории ОРДЛО более 60 дней подряд. Правозащитники часто критиковали такую политику как дискриминационную.