Кабинет министров Украины намерен с 1 января 2019 года ввести накопительный уровень пенсионной системы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Вице-премьер-министр Павел Розенко подчеркнул, что законодательство для трехуровневой пенсионной системы уже сформировано.

"На сегодняшний день законодательство для трехуровневой пенсионной системы в целом сформировано и вопрос запуска второго уровня - это больше вопрос политический. Нужно было запустить эту систему еще 14 лет назад. Но я убежден, что у действующей власти хватит в первую очередь политической воли наконец сделать этот шаг и дать украинцам шанс получать в будущем действительно достойные пенсии", - отметил Розенко.

Он также сообщил, что если бы накопительную систему ввели 14 лет назад, то сейчас выходящие на пенсию люди получали бы не 3-4 тысячи гривен, а 6-7 тысяч гривен.

Кроме того Розенко напомнил, что в текущем году нужно законодательно урегулировать защиту пенсионных взносов граждан.

"В действующем законодательстве четко зафиксировано, что мы все - и правительство, и Верховная Рада - должны осуществить все необходимые меры в течение 2018 года, чтобы с 1 января 2019 года накопительная пенсионная система начала работать. И на первом плане, непременно, стоит вопрос защиты средств негосударственного пенсионного страхования и накопительной системы. Эти вещи нам нужно подробно выписать и дать четкий сигнал людям, что их пенсионные взносы будут полностью защищены как от инфляции, так и от других негативных процессов", - пояснил вице-премьер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что перерасчет пенсий должен произойти в 2019 году .

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