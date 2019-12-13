Телеграм -канал "Темный Рыцарь", связанный с фракцией партии "Слуга народа", сообщил, что в Украину уже завели иностранные фонды на общую сумму 1.2 млрд долларов для скупки земли.

"Фракцией ходят слухи, что глава аграрного комитета Сольский - умышленно затягивает принятие пакета законов о земле, чтобы 1 января слетел мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Говорят, под этот запланированный «слёт» близкие к Сольскому бизнесмены уже завели иностранные фонды на общую сумму 1.2 млрд долларов." - Заявил "Темный Рыцарь".

Власть хочет продать украинскую землю очень быстро. И эту команду им дал Сорос.

Об этом народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил на заседании аграрного комитета, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

"Собраться для того, чтобы поговорить о продаже земли и безотлагательно продать землю Украины. Скажите, а если мы продадим, условно конечно, землю в следующем году. Если мы это обсудим с фермерами, с аграриями. Если они получат положенный им кусочек земли", - заявил он.

По словам Рабиновича, в правительстве не хотят, чтобы люди получили даже по два гектара.

"Только что вышел рейтинг влиятельных украинцев. Один из них - Сорос. Дожили, блин. Дожили. Под руководством Сороса продают землю. Все это кубло работает под руководством Сороса. Сорос расставил своих гончаруков и других", - добавил Рабинович. "Еще раз повторяю, вдумайтесь, что они вытворяют. 100 гектаров в Европе, которые может человек иметь, и 200 тысяч гектаров, которые они предлагают нам. В стране, которая все понимают, полностью обездоленная и разграбленная", - сообщил политик.

Рабинович отметил, что утром в пятницу, 13 декабря, депутаты собрались под руководством агровладельца, который является заинтересованным лицом.

"Они тупые и незаконные. Они не имеют права проводить комитет, они не имеют право закрывать его… Это означает только одно, у него задание или команда, как можно быстрее продвинуться в продаже украинской земли. Сегодня нарушены все законы, которые только есть. Первое - не имеет права во главе комитета находиться аграрный барон. Второе - нельзя проводить комитет, потому что есть закон о регламенте. Я вчера Разумкову положил на стол закон о регламене, там четко сказано… Здесь есть злоупотребление служебным положением, которое они использовали. Это статья Уголовного кодекса. Мы оформляем обращение. В понедельник в ГБР мы обратимся с документами, я их об этом предупредил", - рассказал нардеп.

Нардеп рассказал, что к материалам дела приобщено видео голосования комитета. На кадрах видно, что главой комитета не подсчитано даже, сколько людей выразились "за" или наоборот.

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