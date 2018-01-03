По словам лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, сменив грузинское гражданство на украинское, он поставил "на кон свою репутацию, свою свободу, свою жизнь, свое все". Саакашвили: Я старался, как мог Фото: ЕРА Трансляцию из зала суда ведет телеканал NewsOne.По словам политика, сменив грузинское гражданство на украинское, он "поставил свою репутацию на кон, свою свободу, свою жизнь, свое все"."Спросите вот этих людей, которые пришли на суд, спросите миллионы людей, считают ли они, что я должен быть гражданином Украины или Розенблат (внефракционный нардеп Борислав Розенблат. – ) должен быть гражданином, я должен быть гражданином или какой-то Геращенко (нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко. – ) должен быть гражданином, я должен быть или Захарченко должен быть гражданином, Плотницкий (главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. – )... Я должен быть гражданином или Ахметов (украинский бизнесмен Ринат Ахметов. – )", – сказал Саакашвили.Он отметил, что не всем украинцам может нравится после работы главой Одесской облгосадмнистрации."Я старался, как мог", – заявил политик.Саакашвили просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМСУ относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании политика беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года.В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. 10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини". Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и обязал выплатить штраф в размере 3400 грн. Защита политика обжаловала решение.11 сентября адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник сообщил, что ведомство должно было дать ответ в течение суток.Выдачи Саакашвили требует Грузия, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.24 октября Луценко заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии в политическом убежище. "Поэтому сейчас Саакашвили апатрид (лицо без гражданства. – )", – сказал Луценко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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