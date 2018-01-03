|В Харькове наградили сотрудниц Укрпочты, которые способствовали освобождению заложников
|03.01.2018 17:01
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Четыре человека наградили ценными подарками "за смелые и решительные действия"Полиция наградила граждан, которые способствовали освобождению заложников в отделении Укрпочты в Харькове.
Фото: ГУ НП
Четыре человека наградили ценными подарками "за смелые и решительные действия" по приказам Министерства внутренних дел, сообщает Национальная полиция.
Речь идет о людях, которые находились в помещении отделения и были взяты в заложники.
Часы вручили операторам отделения Укрпочты Анне Коропец и Елене Лукьяненко, начальнице отделения - Виктории Мущир, а также частный предприниматель Алексей Маврин.
"За образцовое выполнение служебных обязанностей и любовь присяге приказами МВД нагрудные знаки "За отвагу в службе" получили полицейские, участвовавшие в спецоперации по освобождению заложников", - отмечают в полиции.
Напомним, 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками.
Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободить. Освобожденный мальчик рассказал о пребывании в заложниках.
Вскоре удалось освободить всех заложников, злоумышленника задержали.
По факту событий открыто уголовное производство.
Впоследствии полиция установила личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения. После установления личности злоумышленника, правоохранители провели обыск в месте его проживания.
В воскресенье советник главы МВД Зорян Шкиряк рассказал, что Безух имел психические проблемы со здоровьем. Согласно решению суда, преступник арестован на два месяца без права вносить залог.