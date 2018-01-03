Четыре человека наградили ценными подарками "за смелые и решительные действия"

Четыре человека наградили ценными подарками "за смелые и решительные действия" по приказам Министерства внутренних дел, сообщает Национальная полиция.

Речь идет о людях, которые находились в помещении отделения и были взяты в заложники.

Часы вручили операторам отделения Укрпочты Анне Коропец и Елене Лукьяненко, начальнице отделения - Виктории Мущир, а также частный предприниматель Алексей Маврин.

"За образцовое выполнение служебных обязанностей и любовь присяге приказами МВД нагрудные знаки "За отвагу в службе" получили полицейские, участвовавшие в спецоперации по освобождению заложников" , - отмечают в полиции.

Напомним, 30 декабря в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты" . Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить. По предварительной информации, в заложниках у мужчины находились 11 человек: 9 взрослых и двое детей. Злоумышленник не проявлял агрессии и общался с переговорщиками .

Впоследствии трех женщин и двух детей удалось освободить . Освобожденный мальчик рассказал о пребывании в заложниках.

Вскоре удалось освободить всех заложников , злоумышленника задержали.

По факту событий открыто уголовное производство .

Впоследствии полиция установила личность злоумышленника . Им оказался ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения. После установления личности злоумышленника, правоохранители провели обыск в месте его проживания.