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Зеленский пообещал повысить пенсии
13.12.2019 10:35
В Украине планируют повысить пенсии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
пенсии
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