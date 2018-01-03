Подивіться на перше фото. Це тверезий суддя Києво-Святошинського райсуду Дмитро Усатов.

А на другому фото — вже п’яний суддя Усатов.

Це він після вчорашньої ДТП, яку влаштував на власному Форді Мустангу.

Коли суддю витягли з-за керма, він був п’яний як чіп. В крові було 1.52 проміле алкоголю (при нормі, нагадаю в 0,2).

Суддю Усатова приїхала на місці ДТП рятувати армия, теж суддя — Ірина Усатова.

Вона намагалася вивезти чоловіка з місця події в кареті швидкої. Суддя Усатова

Словом, слідкуйте за руками. Бо судді Ірині Усатовій часто потрапляють на розгляд ще й провадження НАБУ та Антикорупційної прокуратури. Минулого року вона ледь не закрила справу проти Миколи Мартиненка, якого НАБУ підозрює в масштабній корупції в «Енергоатомі». Апеляція скасувала її рішення.

Думається, цього року суддя Усатова, маючи на руках чоловіка з провадженням по ДТП, буде ще більше штампувати скандальних рішень. На радість високопоставленим крадіям. А може ще й стане суддею нового Антикорупційного суду, згідно з президентським законопроектом. Може, навіть, разом з чоловіком, який, думається, щасливо уникне відповідальності за скоєне ДТП.

«Шоб у нас всьо било, і чтоб нам за ето нічєго нє било!» — такий же у них улюблений новорічний тост, так же?

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