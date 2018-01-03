|Судя Усатов щасливо уникне відповідальності за скоєне ДТП? — журналіст
|03.01.2018 17:07
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Подивіться на перше фото. Це тверезий суддя Києво-Святошинського райсуду Дмитро Усатов.
А на другому фото — вже п’яний суддя Усатов.
Це він після вчорашньої ДТП, яку влаштував на власному Форді Мустангу.
Коли суддю витягли з-за керма, він був п’яний як чіп. В крові було 1.52 проміле алкоголю (при нормі, нагадаю в 0,2).
Суддю Усатова приїхала на місці ДТП рятувати армия, теж суддя — Ірина Усатова.
Вона намагалася вивезти чоловіка з місця події в кареті швидкої. Суддя Усатова
Словом, слідкуйте за руками. Бо судді Ірині Усатовій часто
потрапляють на розгляд ще й провадження НАБУ та Антикорупційної
прокуратури. Минулого року вона ледь не закрила справу проти Миколи
Мартиненка, якого НАБУ підозрює в масштабній корупції в
«Енергоатомі». Апеляція скасувала її рішення.
«Шоб у нас всьо било, і чтоб нам за ето нічєго нє било!» — такий же у них улюблений новорічний тост, так же?
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