Сегодня, 13 декабря в Днипре состоится прощание с ним, сообщил пресс-центр КБ "Южное" им. М.К. Янгеля.

"12 декабря на 82 году ушел из жизни Владимир Геннадьевич Команов – Герой Украины, главный конструктор ракетно-космического направления КБ "Южное" (1986-1996), заместитель генерального конструктора по программе "Морской старт" (1996-2003)", - говорится в сообщении.

Владимир Команов родился 19 июня 1938 года в г. Волноваха Донецкой области. В 1960 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "инженер-механик".

Он принимал участие в разработке новых методов и средств телеметрических измерений при пусках ракет шахтного базирования. Осуществлял техническое руководство разработкой, экспериментальной отработкой, летными испытаниями и сдачей в эксплуатацию космических ракетных комплексов "Циклон-2", "Циклон-3", "Зенит-2", "Энергия-Буран".

Обеспечил разработку и реализацию мероприятий по адаптации наземного ракетного комплекса "Зенит" в морских условиях по проекту "Морской старт". Был представителем КБ "Южное" в группе управления международной компании "Си Лонч", руководил работами по увязке РН "Зенит" с разгонным блоком и космическими аппаратами заказчиков.

Прощание с Владимиром Комановым состоится 13 декабря с 12.00 до 13.00 во Дворце культуры машиностроителей в Днипре.

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