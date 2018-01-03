Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в подходящий момент Вашингтон предоставит народу Ирана мощную поддержку. Об этом глава американского государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Выражаю свое уважение народу Ирана, который пытается свергнуть коррупционное правительство. В подходящий момент вы получите со стороны США мощную поддержку", - говорится в сообщении.

Известно, что протесты в Иране продолжаются еще с 28 декабря. Их причиной стали безработица, высокая стоимость жизни, коррупция и агрессивная внешняя политика Ирана в регионе. Антиправительственные митинги в стране начались 30 декабря, совпав с демонстрациями в поддержку власти.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 31 декабря, в ходе антиправительственных протестов в иранской столице Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира