Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича до 16 июля. Как передает корреспондент об этом заявил председательствующий судебной коллегии Владислав Девятко.

"Суд так понимает, что сегодня и завтра у стороны защиты свидетелей нет? Перерыв на 10:00 16 июля", - сказал Девятко после допроса в сегодняшнем заседании в качестве свидетеля бывшего народного депутата Анны Герман.

Стоит отметить, что во время допроса Герман отметила, что не видела письма, которое Янукович написал президенту Российской Федерации с просьбой ввести в Украине войска.

"Я не видела этого письма. Когда я читала в прессе, что такое письмо было, я говорила, что не верю в то, что Президент Украины может призвать войска чужого государства в свое государство. Но, если он так сделал, то я его в этом поддержать не могу. Я остаюсь на тех же позициях", - сказала Герман.

Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Как сообщал защита экс-президента на этой неделе планирует согласовать даты допроса бывших топ-чиновников Украины, в частности Николая Азарова, Виталия Захарченко, Андрея Клюева и других.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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