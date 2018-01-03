Украинские пограничники не со ссылкой на в аннексированный Крым звезду русского шансона Евгения Яковлева.

Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Баби, передает .

"Украинскими пограничниками сегодня на КПВВ не представлено разрешения на выезд с материка в оккупированный Крыму звезды русского шансона Евгения Яковлева (на сцене - Евгений Кемеровский), который прибыл в Украину поездом, но не оформил необходимое согласие на въезд в Крым", – отметил Бабин.

По его словам, певец является автором слов песни "Глухонемая любовь" Бориса Моисеева и многих других новогодних шлягеров .

"Как и кем оккупационная власть и коллаборационисты заменят эту звезду культурной программы - понятия не имею", – резюмировал он.

Пользователь сети Евгения Генова пошутила по этому поводу: "Глухонемая любовь стучалась в двери. Где в этом мире немом душе согреться".

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