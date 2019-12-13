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Зеленский заявил, что готов сто раз пожать руку Путину
13.12.2019 11:31
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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