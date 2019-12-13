Вбивство Шеремета: Антоненко обурився обшуку у власній квартирі
13.12.2019 11:40
13 декабря
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Конец недели в Украине будет по-осеннему теплым • Ушел из жизни замечательный украинский конструктор космических ракет • Чтобы достроить Шулявский мост решили снести часть бывшего завода "Большевик" • В Киеве появится сквер Павла Шеремета • Минздрав готовит модель страхования: за кого будет платить государство • В РФ выступили категорически против изменений в Минских соглашениях • ТОП-5 беспроигрышных первых блюд: классические рецептывсе новости дня
Підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета у Нацполіції назвали Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтерку Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну Грищенко («Пума») і Владислава Грищенко («Буча»). У помешканні Антоненка триває обшук. 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.