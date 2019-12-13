13 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Конец недели в Украине будет по-осеннему теплым • Ушел из жизни замечательный украинский конструктор космических ракет • Чтобы достроить Шулявский мост решили снести часть бывшего завода "Большевик" • В Киеве появится сквер Павла Шеремета • Минздрав готовит модель страхования: за кого будет платить государство • В РФ выступили категорически против изменений в Минских соглашениях • ТОП-5 беспроигрышных первых блюд: классические рецептывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Аваков, обыски, Шеремет, Антоненко. 13 декабря 80Аваков, обыски, Шеремет, Антоненко. Підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета у Нацполіції назвали Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтерку Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну Грищенко («Пума») і Владислава Грищенко («Буча»). У помешканні Антоненка триває обшук. 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року. Фоторепортажи Популярные теги люди, США, Львів, ЗСУ, Верховная Рада, путешествия, политика, дизайн, тест-драйв, фотоконкурсы, корабли, заводы, юмор, туризм, ВМС, мир, суд, спорт, искусство, АТО, город, соревнования, футбол, животные, депутаты, портрет, Саакашвили, культура, Донбасс, концерты, полиция, пейзажи, уикенд, музыка, солдат, катастрофы, знаменитости, #Євромайдан, Россия, столкновения, Порошенко, учения, самолеты, Шахтер, женщины, живопись, экология, Нацгвардия, транспорт, стихийные бедствия, зима, дети, акции, технологии, мода, традиции, протесты, природа, фестивали, кошки, бизнес, джаз, война, Майдан, церковь, цирк, ВСУ, оккупация, беспорядки, Киев, история, митинги, Одесса, авиация, праздники, архитектура, Динамо, выборы, Александр Зубко, политики, Карпаты, аннексия Крыма, автомобили, военная техника, марш, НАТО, досуг, Путин, Дмитрий Дятлов, общество, фотография, выставки, милиция, Сергей Смоленцев, вера, парады, фотографы, фотопроект, Львов, фотоподборки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис люди, США, Львів, ЗСУ, Верховная Рада, путешествия, политика, дизайн, тест-драйв, фотоконкурсы, корабли, заводы, юмор, туризм, ВМС, мир, суд, спорт, искусство, АТО, город, соревнования, футбол, животные, депутаты, портрет, Саакашвили, культура, Донбасс, концерты, полиция, пейзажи, уикенд, музыка, солдат, катастрофы, знаменитости, #Євромайдан, Россия, столкновения, Порошенко, учения, самолеты, Шахтер, женщины, живопись, экология, Нацгвардия, транспорт, стихийные бедствия, зима, дети, акции, технологии, мода, традиции, протесты, природа, фестивали, кошки, бизнес, джаз, война, Майдан, церковь, цирк, ВСУ, оккупация, беспорядки, Киев, история, митинги, Одесса, авиация, праздники, архитектура, Динамо, выборы, Александр Зубко, политики, Карпаты, аннексия Крыма, автомобили, военная техника, марш, НАТО, досуг, Путин, Дмитрий Дятлов, общество, фотография, выставки, милиция, Сергей Смоленцев, вера, парады, фотографы, фотопроект, Львов, фотоподборкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета у Нацполіції назвали Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтерку Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну Грищенко («Пума») і Владислава Грищенко («Буча»). У помешканні Антоненка триває обшук. 12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року. 13.12.2019



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