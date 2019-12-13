Поддержку также получила инициатива, разрешающая вводить санкции против спонсоров строительства газопроводов РФ.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, который обязывает Госдеп США рассмотреть вопрос, является ли Россия «спонсором терроризма». Ранее Вашингтон внес в подобный список стран Иран, КНДР, Сирию и Судан. Также комитет одобрил законопроект о введении санкций против спонсоров строительства газопроводов России. Оба законопроекта будут рассмотрены Сенатом США.

Как рассказала ТАСС представитель комитета Сюзанна Рэсс, законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма». Кроме того, Госдеп также должен изучить вопрос, следует ли признать вооруженные формирования в Донбассе, которые предположительно поддерживаются Россией, «иностранными террористическими организациями».

В ближайшее время законопроект планируется отдать на рассмотрение Сената США. Свой ответ американский госсекретарь должен будет представить не позднее, чем через 90 дней после даты принятия документа (если он будет принят).

На нынешний момент в список стран — спонсоров терроризма, который был составлен Госдепом, входят Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение в данный перечень означает, что если другие страны заключат со «спонсорами терроризма» торговые сделки, то против них также могут быть введены санкции со стороны США.

Кроме того, Комитет Сената США одобрил введение санкций против лиц, финансирующих строительство газопроводов России. В ближайшее время инициатива будет рассмотрена Сенатом США в полном составе.

В частности, законопроект обязывает Вашингтон ввести санкции против тех, кто «инвестирует, продает материалы и технологии, а также оказывает другую помощь российскому правительству в деле строительства российских трубопроводов для экспорта энергоносителей».

Отмечается, что президент США может вносить исключения в санкционный список «в интересах национальной безопасности». Помимо этого, законопроект обязывает представителей США в НАТО «побуждать членов альянса сотрудничать для достижения энергетической безопасности этих стран, а также других государств Европы и Евразии, являющихся партнерами НАТО».

Вооруженный конфликт начался на Украине в 2014 году, когда Киев затеял военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Через год в Минске приняли ряд мер по урегулированию конфликта. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса и полное прекращение огня.

23 августа Госдепартамент США анонсировал введение второго пакета антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей». Об этом говорится в официальном уведомлении Госдепартамента, опубликованном в электронной базе Федерального реестра США. Полная версия документа, включающая подробный список вводимых санкций, будет опубликована 26 августа.

Госдепартамент заявил, что второй пакет санкций будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

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