Командование Сил специальных операций ВС Украины отреагировало на задержание Андрея Антоненко. Обращение к СМИ размещено на странице Командования в Facebook .

"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления. Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в Командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - отмечается в сообщении.

Командование Сил специальных операций ВС Украины заявило, что готово помогать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию.

Нардеп от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Яна Зинкевич заявила, что у военного медика Яны Дугарь, которая была в числе задержанных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета, есть алиби.

Зинкевич опубликовала на странице в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство Шеремета.

"На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные в отношении Яны, абсурдны даже по своей сути, и притянуты за уши", - отметила Зинкевич.

В справке, выданной старшему солдату Яне Дугарь, указано, что она принимала участие в АТО в семь разных периодов с 2016 по 2018 годы: с 3.06.2016 по 26.09.2016 года, с 07.10.2016 по 31. 10. 2016 года, с 13.11.2016 по 06.03.2017 года, с 08.03.2017 по 21.03. 2017 года, с 04.04.2017 по 26.06.2017 года, с 28.06.2017 по 21.09.2017, с 07.10.2017 по 26.02.2018 года.

Документ был выдан на основании извлечения из 15 приказов командира оперативно-тактической группировки "Донецк" в разные периоды с июня 2016 года по 23 мая 2018 года. Данная справка является основанием для предоставления Дугарь статуса участника боевых действий.

Стоит отметить, что в комментариях под постом развернулась бурная дискуссия.

Так, в частности, одни пользователи просят предоставить документ с печатями, а другие указывают что для коротких отъездов из зоны АТО не нужны были специальные справки.

Напомним, вчера Нацполиция задержала и объявила подозрение фигурантам дела об убийстве Шеремета. В частности, задержали музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира