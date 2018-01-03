Правозащитница Ирина Ноздровская скончалась в результате полученных множественных колото-резанных ран. Об этом свидетельствуют данные проведенной экспертизы, пишет УНИАН .

По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николая Жуковича, следователи исключили версию об изнасиловании женщины после получения результатов судмедэкспертизы.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - рассказал Жукович.

По его словам, информация о том, что глава Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанского, совершившего смертельное ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской, выехал в Россию, не соответствует действительности.

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", - подчеркнул правоохранитель и добавил, что все подозреваемые в убийстве Ноздровской находятся в Украине.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министерство внутренних дел Украины поручило Национальной полиции создать координационный штаб для раскрытия убийства правозащитницы Ирины Ноздровской .

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