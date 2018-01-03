Издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в Москве сообщило о том, что Путин приказал правительственным учреждениям работать над созданием «крипторубля»

В сегодняшнем окружении президента России, которое долгие годы «варится в котле отрицательного отбора», нет ни одного специалиста по технологиям блокчейна и криптовалют; по этой попытка создания «крипторубля» приведет к тому, что РФ в очередной раз «влетит в проблемы», информирует еizvestia.com.

Такое мнение «Обозревателю» высказал российский финансист, блогер и аналитик Слава Рабинович.

Комментируя инициативу президента России Владимира Путина о создании «крипторубля», финансист заверил: «Путинская ОПГ (организованная преступная группировка. – Ред.) будет всеми силами стараться найти способы проведения нелегальных финансовых транзакций, особенно в условиях финансовых санкций, прежних, настоящих и будущих».

В то же время Слава Рабинович заявил: «Проблема путинской ОПГ, тем не менее, состоит в том, что ей служат госчиновники и другие разные прихлебатели, которые уже лет пятнадцать, как минимум, варятся в котле отрицательного отбора. Я не думаю, а знаю, что между них нет ни одного настоящего специалиста по технологиям блокчейна и криптовалют, в том смысле и на том уровне, на котором такие люди называются специалистами, скажем, в Калифорнии, или Японии, или Великобритании, и т.д.»

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«Я желаю этой путинской ОПГ, вместе со служащими ей чиновниками, как можно быстрее изобрести всё, что они хотят, для своих преступных целей, и влететь в проблемы точно так же, как они влетели в проблемы с вмешательством в американские выборы, с проектом «Новороссия», с аннексией Крыма. Я уверен, что всё, что они создадут, будет или автомобилем «Жигули», или автоматом Калашникова, включая и их потуги в блокчейне и крипторубле. Удачи, бараны!» — пожелал Слава Рабинович.

Как сообщалось ранее, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в Москве сообщило о том, что Путин приказал правительственным учреждениям работать над созданием «крипторубля», который должен помочь стране избежать международных санкций.

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