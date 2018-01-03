На 5 января запланирована очередная встреча всех причастных к процессу возможного освобождения украинских заложников, которые остаются в плену боевиков, заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов. Чернышов: Нужно подготовить списки, должен пройти процесс верификации Фото: Денис Чернишов / Facebook "Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в минском процессе. – ) назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу. Будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы", – рассказал Чернышов.По его словам, нужно подготовить списки, должен пройти процесс верификации.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев.29 декабря заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль заявил, что второй этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе должен быть реализован как можно скорее.Переговоры по этому поводу трехсторонняя контактная группа в Минске начнет 10 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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