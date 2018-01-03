Известный шут и телеведущий показал свой особняк, украшенный новогодними огнями, сообщает со ссылкой на .

довольно активный пользователь социальных сетей. Ни одно важное событие не обходится без его комментариев. Новый год – не исключение. В честь праздника, Сергей по традиции сделал пост на своей странице в Facebook. Он поздравил всех своих фоловеров с новогодними праздниками и показал, как выглядит его дом в праздничные дни.

«Первый выходной за месяц — это бесценно, котики! Греюсь возле огня, фиксирую полную готовность к Новому Году и подвожу итоги старого. Спокойной ночи! Пусть завтра у вас всех будет удачный день!», — отметил Притула.

Телеведущий не оставил без внимания символ Нового года. Как мы видим, елка у Притулы то что надо! Нарядная и очень яркая.

На террасе у Сергея также царит новогодняя атмосфера. Многочисленные огоньки создают невероятное ощущение волшебства.

Ну и конечно же, какой особняк без камина? Пожалуй, самый семейный и теплый предмет интерьера.

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