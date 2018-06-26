Завтра в Украине ожидается температура воздуха +24…+29°, кое-где до +30°, на западе +23…+27°, на юге и востоке – жара +29…+35°, рассказала синоптик Наталья Диденко. В Украине ожидаются дожди Фото: ЕРА "Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу или легкую шляпу на голове носит – внимательно. Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами пройдут также кое-где на западе, полосой от Винницкой области через Черкаскую до Харьковской. Киевскую обасть зацепит, вероятно, вечером. Кто не вошел сюда – без существенных осадков", – рассказала Диденко.Она добавила, что на юге и востоке ожидается жара +29…+35°. В целом ожидается +24…+29°, кое-где до +30°, на западе +23…+27 °.В Киеве завтра порывистый восточный ветер, +26…+28°, вероятность дождя с грозой – к вечеру, отметила Диденко. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2127809227249044 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки +…+° диденко дожди области западе Теги: общество