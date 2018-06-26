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Синоптик: 27 июня в Украине ожидаются грозы и температура до +35°
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26.06.2018 11:56
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Завтра в Украине ожидается температура воздуха +24…+29°, кое-где до
+30°, на западе +23…+27°, на юге и востоке – жара +29…+35°,
рассказала синоптик Наталья Диденко. В Украине ожидаются дожди
Фото: ЕРА "Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу
или легкую шляпу на голове носит – внимательно. Ливни,
вероятно сильные, грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская
области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область.
Дожди с грозами пройдут также кое-где на западе, полосой от
Винницкой области через Черкаскую до Харьковской. Киевскую обасть
зацепит, вероятно, вечером. Кто не вошел сюда – без
существенных осадков", – рассказала Диденко.Она добавила, что
на юге и востоке ожидается жара +29…+35°. В целом
ожидается +24…+29°, кое-где до +30°, на западе +23…+27 °.В Киеве
завтра порывистый восточный ветер, +26…+28°, вероятность дождя с
грозой – к вечеру, отметила Диденко.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2127809227249044
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