В 2017 году среднегодовая температура воздуха в Киеве составила +9,8 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической лаборатории.

Такие показатели на 2,1 градуса превышают климатическую норму, прошлый год стал третьим в списке самых теплых лет с 1881 года.

"Все месяцы года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, особенно март – аж на 5,5°С. Холоднее только было 7 января – -18,7°С. Самым жарким днем было 4 августа, когда температура в тени достигала +34,7°С", - говорится в сообщении.

Всего в 2017 году в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда, большая часть из которых была в апреле и сентябре - шесть и семь соответственно. Каждый из них был зарегистрирован в сторону превышения предыдущих значений.

Помимо этого, метеорологи указали, что в течение 2017 года в Киеве выпало 590 миллиметров осадков, что соответствует 91% климатической нормы. Но они распределились неравномерно - две месячные нормы в октябре и декабре, в другие их было недостаточно. Из-за этого сельское и водное хозяйство оказались под негативным воздействием.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Новый год в Украине сохранится теплая погода , однако в западных и северных областях может пройти мокрый снег.

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