|Один на один: Маруся Звиробий вызвала Зеленского на поединок - "просто поясню на пальцах"
|13.12.2019 12:55
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Маруся Звиробий обещает пожать Зеленскому руку, если он с ней встретится и выслушает ее.
Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) заявила, что выступит на защиту волонтера и военного медика Юлии Кузьменко (позывной "Лиса"), подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает
Таким образом Зверобой прокомментировала аудиозапись Нацполиции, где Кузьменко якобы обсуждает покушение на нее или похищение ее детей, как "сакральной жертвы".
Она отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.
Как сообщалось, Нацполиция заявила в четверг, 12 декабря, что закладчиком взрывчатки под авто Павла Шеремета была волонтер Юлия Кузьменко.
Она якобы также планировала покушение на Марусю Зверобой для дестабилизации ситуации в стране. Ее Кузьменко называла "сакральной жертвой". Обсуждался также вариант похищения детей Зверобой.