Маруся Звиробий обещает пожать Зеленскому руку, если он с ней встретится и выслушает ее.

Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) заявила, что выступит на защиту волонтера и военного медика Юлии Кузьменко (позывной "Лиса"), подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 5 канал.

Таким образом Зверобой прокомментировала аудиозапись Нацполиции, где Кузьменко якобы обсуждает покушение на нее или похищение ее детей, как "сакральной жертвы".

"Пусть разбираются адвокаты, полиция… Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее извлекать. Что поделаешь? Единство - оно такое", - заявила Зверобой.

Она отметила, что не верит в правдивость представленных на брифинге по расследованию дела Шеремета доказательств и экспертиз.

"Я только "Пуму" (Инна Грищенко – ред.) узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она "лидер". Гаркнула на мужчину и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер - это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я его хочу взорвать, но мне это "лепят". После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, к их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала", - заявила Зверобой.

Как сообщалось, Нацполиция заявила в четверг, 12 декабря, что закладчиком взрывчатки под авто Павла Шеремета была волонтер Юлия Кузьменко.

Она якобы также планировала покушение на Марусю Зверобой для дестабилизации ситуации в стране. Ее Кузьменко называла "сакральной жертвой". Обсуждался также вариант похищения детей Зверобой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира