Сегодня, 3 января, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за февраль торгуется на отметке 1,320.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за март составила 1,323.8 $/унция, информирует еizvestia.com.

НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен 362347.85 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 164. 97 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Альянс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1420. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «3/4» — 1260. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что нНесмотря на тот факт, что цена на золото все еще остается в нисходящем тренде, в 2018 г. возможно рассчитывать на существенную растущую коррекцию в направлении уровней $1440/1480 и далее к уровню $1520. То есть предполагается, что в течение этого года цена может вырасти на 10-15% от текущих показателей. Начало устойчивой коррекции на рост золота предполагается со второй половины или конца февраля.

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