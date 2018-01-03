"Конец долбаного мира". Вышел трейлер нового сериала Netflix. Видео
03.01.2018 17:25
Опубликован трейлер сериала "Конец долбаного мира" стримингового
сервиса Netflix. Главные герои – старшеклассники, которые, закрутив
роман, вместе отправляются на поиски отца девушки. Роли исполнили
Джонатан Энтвистл, Люси Черниак, Джессика Барден, Алекс Лоутер,
Вунни Мосаку. Премьера сериала состоится 5 января. | Главные
герои - старшеклассники, закрутившие роман Скриншот: Movieclips
Trailers / YouTube За сутки ролик набрал на YouTube более 3 млн
просмтров. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube