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"Конец долбаного мира". Вышел трейлер нового сериала Netflix. Видео
03.01.2018 17:25
Опубликован трейлер сериала "Конец долбаного мира" стримингового сервиса Netflix. Главные герои – старшеклассники, которые, закрутив роман, вместе отправляются на поиски отца девушки. Роли исполнили Джонатан Энтвистл, Люси Черниак, Джессика Барден, Алекс Лоутер, Вунни Мосаку. Премьера сериала состоится 5 января.   | Главные герои - старшеклассники, закрутившие роман Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube За сутки ролик набрал на YouTube более 3 млн просмтров. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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