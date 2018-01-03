Закон обязывает ГФС обнародовать размер и дату установления ставок местных налогов и сборов до 15 июля

Государственная фискальная служба (ГФС) обязана на своем веб-сайте разместить не позже 15 июля текущего года информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборов на соответствующих территориях.

Такую норму содержит опубликованный в издании "Голос Украины" закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

До 10 июля контролирующие органы должны составить сведенную информацию о размере и дате установления ставок местных налогов и сборах и направить ее в электронном виде в ГФС.

Согласно поправкам в законодательство, Госгеокадастр до 1 февраля 2018 года должен направить в ГФС информацию в электронной форме о нормативной денежной оценке земельных участков, которая проведена по состоянию на указанную дату. В свою очередь, ГФС обнародует такую информацию на своем веб-сайте, говорится в документе.

Также закон устанавливает, что физическое лицо освобождается от ответственности за несвоевременную уплату земельного налога, если налоговый орган в определенный законодательством срок не направил соответствующего уведомления-решения.

Изменения в Налоговый кодекс также определяют фиксированную ставку земельного налога для земель железной дороги и горно-металлургического комплекса.

В то же время закон содержит норму, соответственно которой при определении базы налогообложения земельным налогом коэффициент индексации нормативной денежной оценки за 2018 год применяется со значением 1. Кроме того, отменено ограничение применения льготы к одному участку по уплате земельного налога физическими лицами.

Как сообщалось, в 2017 году Верховная Рада необычно рано приняла Бюджетный пакет – 7 декабря, в том числе - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (законопроект №6776-д).

Однако все равно президент подписал эти документы лишь 30 декабря, так как потребовалось время для переголосования ряда поправок и дальнейшей редакционной работы. В результате впервые эти законы были обнародованы в электронном виде на сайте "Голоса Украины" 30 декабря.