Хозяин хищника считает, что погибший сам виноват

В Подмосковье в частном домашнем зверинце пантера напала на гражданина Украины, ухаживающего за животными, информирует svodka.net.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что хищник загрыз мужчину.

«Известно, что зоопарк принадлежит бизнесмену Княгиничеву, поднявшемуся на авиаперевозках. Кстати, некоторые источники связывают фигуру Княгиничева, занимающегося бизнес-авиацией, напрямую с Аркадием Дворковичем», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что пантера устроила настоящую охоту за несчастным. Она дождалась, пока он войдёт в клетку для кормежки, напала на него, после чего вырвалась на свободу и сбежала. Сейчас ее уже успели поймать.

Позже стало известно, что хищника зовут Милан. Его хозяин, миллионер Сергей Княгиничев, рассказал свою версию событий.

Так, он заявил, что усыплять животное не будут. И вообще погибший — сам виноват.

Помимо пантеры, у Княгиничева еще около 10 животных семейства кошачих (на всех есть разрешение). За всеми, по его словам, ухаживает он сам и его родственники, никаких работников зоопарка.

Погибший, оказывается, вообще был в гостях и не должен был заходить в вольер. Приехал к брату, по гостевой визе из Украины. Сейчас его проверяют на наличие алкоголя в крови.

Почему погибший был одет в спецодежду, Княгиничев не пояснил.

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